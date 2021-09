VIDEOD ⟩ Karud vallutavad Californias põlengute eest pagenud inimeste kodusid

Olukorras, kus järve lõunakaldal asuv kuurortlinn South Lake Tahoe on inimtühi, prügivedu seiskunud ning leegid haaravad karude tavapäraseid elupaiku, on kiskjad toiduotsingutel suundunud tutvuma prügikastide sisuga ning murdnud sisse ka majadesse. Karusid on nähtud viimastel päevadel inimeste kodudes, bensiinijaamas ja luusimas toidupoe juures.