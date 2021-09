KOHALIK VAADE ⟩ Koroonapassi nõue lõhestab Leedut

Tellijale

Teisipäeval rivistas end Vilniuse ülikooli juurde suur hulk tudengeid. Käsiskanneritega varustatud ülikoolipersonal asus kontrollima iga tudengit ja õppejõudu, kas neil on ikka olemas kehtiv riiklik sertifikaat.

Võimaluste passina tuntud dokument kujutab sisuliselt QR-koodi, mis sisaldab inimese terviseandmeid – see on ühendatud e-tervishoiusüsteemiga, mis näitab, kas inimene on vaktsineeritud, tema koroonaproov kehtib või on ta saavutanud muul moel koroonaviiruse suhtes immuunsuse.

See loob võimaluse elada enam-vähem normaalset avalikku elu pärast kuid kestnud koroonapiiranguid. Üle 70 protsendi leedulastest on vaktsineeritud, kuid koroonajuhtumite arv on taas tõusuteel, ulatudes 700 juhtumini päevas.