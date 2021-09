Saksamaa uurib valimiseelseid häkkimisi seadusandjate vastu

Prokuratuuri pressiesindaja kinnitas uudisteagentuurile AFP, et algatatud on uurimine, kui temalt küsiti Saksamaa valitsuse sel nädalal esitatud süüdistuste kohta Venemaa häkkerirünnakute kohta parlamendiliikmete vastu.

Välisministeeriumi kõneisik Andrea Sasse ütles, et häkkerite ühendus Ghostwriter on «kombineerinud tavalisi küberrünnakuid desinformatsiooni ja mõjuoperatsioonidega» ning et Saksamaa vastu suunatud tegevust on täheldatud juba mõnda aega.