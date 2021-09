«Neist, kes presidendi lähiringist haigeks jäid, on vaktsineerimisest möödas juba tükk aega, näitajad on langenud, kuid nad ei vaktsineerinud end õigeaegselt uuesti, seepärast paraku nakatusid,» selgitas Peskov.

Ta märkis: «Kõik põevad haigust kas välisnähtudeta või väga kergel kujul, ühtki rasket juhtu ei ole. See tähendab, et peapõhjus on õigeaegse vaktsineerimise puudumine,» ütles Peskov.