Sudaan teatas ebaõnnestunud putšikatsest

Kõrge valitsusallikas ütles AFP-le, et riigipöörajad püüdsid üle võtta riigi meediahoonet, kuid ettevõtmine kukkus läbi.

Sudaanis on võimul üleminekuvalitsus, mis koosneb nii tsiviilisikutest kui sõjaväe esindajatest. See asus ametisse pärast Bashiri kukutamist 2019. aastal ning selle ülesanne on juhtida riik tsiviilvalitsuse alla.