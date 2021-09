Islandi valitsusparteid on võitmas parlamendis enamust

Kolm koalitsioonierakonda võidavad 38 saadikukohta 63-liikmelises parlamendis, mil loetud on üle kolmandiku häältest.

Pole aga teada, kas kolm parteid on valmis uuesti valitsust moodustama.

«Ma tean, et tulemused on keerulised, uue valitsuse moodustamine saab olema keeruline,» möönis peaminister.

Suurima parlamendienamuse saab tõenäoliselt koalitsioonierakond Iseseisvuspartei, kelle liidriks on peaministri ambitsioonidega Bjarni Benediktsson. Parteile jääb tõenäoliselt nagu varemgi 16 saadikukohta.

Nende valimiste suurimaks võitjaks on praeguste tulemuste järgi kolmas koalitsioonierakond Progressipartei, mis on saanud juurde neli saadikukohta ja on hetkel 12 peal.