Sellegipoolest on enamik itaallasi – viimaste küsitluste järgi 70–75 protsenti – rohelise passi kasutamise ja kohustusliku vaktsineerimise poolt. Need, kes meetmeid ei poolda, ähvardavad aga kohtuasjade ja protestidega.

«See on naeruväärne. Ma arvan, et Giorgia Melonil (peamise rohelise passi vastase erakonna Itaalia Vennaskond juht – J. B.) on õigus,» märkis Rooma spordiklubi juhataja Sonia.