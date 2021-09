Punane Rist: Afganistanis on kinni pandud üle 2000 tervishoiuasutuse

Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioon (IFRC) hoiatab, et äärmine rahapuudus on viinud Afganistani tervishoiusüsteemi huku äärele.

See seab eriti raskesse olukorda tervishoiusektori, mida enne Talibani võimu juhtisid peamiselt välisrahastusega vabaühendused.

«Üle 2000 tervishoiuasutuse on suletud,» ütles Matheou neli päeva kestnud Afganistani-visiidi lõpus.

Üle 20 000 tervishoiutöötaja ei tööta enam või töötab seadusliku palgata, lisas ta. Üle 7000 neist on naised.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas eelmisel nädalal, et Afganistani tervishoiuasutustest toimib alla viiendiku ja kahel kolmandikul on hädavajalikud ravimid otsas.