INTERVJUU ⟩ Saksa konservatiiv: opositsiooni jäämine tuleb meile kasuks

Põhjuseid on mitu. Peamine on see, et partei kantslerikandidaat Armin Laschet ei võitnud rahva poolehoidu. Kui aasta enne valimisi toetas CDUd küsitluste järgi isegi 38 protsenti inimestest, siis täna teame, millise tulemuse tegelikult saavutasime (CDUd toetas üldvalimistel 24,1 protsenti valijaist – toim). Negatiivne muutus on otseselt seotud kantslerikandidaatidega – sotsiaaldemokraat Olaf Scholz oli rahvale sümpaatsem. Ma arvan, et Laschetist oleks saanud väga hea valitsusjuht, aga kampaania tegemiseks polnud ta õige.