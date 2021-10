Peaminister Krišjānis Kariņš rõhutas eile, et 21. oktoobrist 15. novembrini kehtivad lukustusmeetmed peavad käima käsikäes Covid-19 vastu vaktsineerimisega.

«Me läheme neljaks nädalaks rangemasse korraldusse. Aga 15. novembril naaseme tänaste reeglite juurde, mis on juba üsna piiravad vaktsineerimata inimeste jaoks. Võimalik, et vaktsineerimata isikutele saavad olema rangemad piirangud, et nad ei saaks hoida vangis tervet riiki nagu nad praegu kahjuks teevad,» lausus peaminister piirangutest teatades.