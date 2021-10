Moldovat ootab ees kurnav sõda

Kümme aastat tagasi sai üks Euroopa vaesemaid riike Moldova kuulsaks sellega, et riigi pankadest varastati miljard eurot, mis oli 12 protsenti selle riigi SKTst. Nüüd on Moldova uus võim alustanud püha sõda korruptsiooni vastu, kuid on palju kahtlusi, kas see edukaks osutub.