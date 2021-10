Migrantide piiriületuskatsel sai viga kaks Poola sõdurit

Piirilõik, kus vahejuhtum aset leitis, on metsane ja soine. Suurem osa Poola-Valgevene piirist on piki Bugi jõge.

Poola teatas täna, et saadab piirile täiendavalt sõdureid, et aidata piirivalvuritel takistada Valgevenest saabuvaid migrante.

Euroopa Liit on seisukohalt, et Valgevene saadab teadlikult piirile peamiselt Lähis-Idast ja Aafrikast pärit migrante, et maksta kätte EL-i kehtestatud sanktsioonide eest. Piiriületuskatsel on surma saanud mitu põgenikku.