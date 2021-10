Pärast kevadel palju kära tekitanud arutelusid, kas Marin ikka kasutas oma ametiresidentsis hommikusöögihüvitist sihipäraselt, on üha selgemaks saanud, et Soome tervishoiukriisist läbi lootsinud 35-aastast peaministrit enam siidikinnastes ei kohelda.

Küll jääb avalikkusele ette tema innukas jooksuharrastus, küll sotsiaalmeedias jagatud killud isiklikust elust või pisukese vimkaga postitused. Aga seegi, et koroonapiirangute leevenedes on Marin veetnud sõpradega aega baaris, käinud kontsertidel või pidanud ametikodus pidusid. Yle väitel sahistatakse sotside ridades, et peaminister on muutunud.