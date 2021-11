Kreeka ning Türgiga piirnev Bulgaaria on alates juulikuust olnud aina suureneva migratsioonisurve all. Selle aasta esimese üheksa kuuga on Bulgaaria kokku pidanud kinni 6500 migranti, kes olid enamjaolt pärit Afganistanist ja Süüriast. Seda on kolm korda rohkem kui eelmise aasta sama ajaga, näitasid piirivalve andmed.