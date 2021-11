ÜLEVAADE ⟩ Koroonaabi tagasi lükanud Põhja-Korea kardab oma puuduste paljastamist

Tehniliselt võttes on Põhja-Korea ainus riik maailmas, kus ei ole teadaolevalt manustatud ühtegi Covid-19 vaktsiini doosi. Kuigi maailma vaktsineerimisprotsessi jälgiva New York Timesi andmekaardi järgi on tühi laik ka Lääne-Sahara vaidlusalune territoorium, ei ole see de jure riik.