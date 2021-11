VIDEO ⟩ Vahemerest 800 rändajat päästnud Saksa laev palus Itaalialt abi

«Meie meeskond päästis 48 tunni jooksul üle 800 inimese. Nende hulgas on lapsi, rasedaid naisi ja vigastatuid,» teatas Saksa vabaühendus Sea-Eye Twitteris.

«Kõigi nende jaoks peab see eriolukord pardal otsekohe lõppema. Meil on vaja turvasadamat,» teatasid nad, viidates päästelaevale Sea-Eye 4, mis on teel Sitsiilia poole.