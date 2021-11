USA kinnitas toetust Taiwanile takistamaks Hiina võimalikku invasiooni

Välisminister Antony Blinken ütles, et USA president Joe Biden ja tema Hiina kolleeg Xi Jinping, kes ei ole pärast Bideni ametisseastumist veel silmast silma kohtunud, peavad peatselt virtuaalseid kõnelusi. See võib aset leida juba järgmisel nädalal.

«Me tagame, et Taiwanil on vahendid enda kaitsmiseks, kuna eesmärk on jõuda mitte kunagi punkti, kus keegi tegelikult üritab jõuga muuta status quod,» ütles Blinken ajalehe New York Times korraldatud üritusel.