Soome välisminister: Valgevene piiril võib olla Soome inimkaubitsejaid

Soome välisminister Pekka Haavisto rääkis, et Vahemere piirkonnas on migratsioon muutunud äriks ja nüüd on tulnud teateid ka Valgevene poolsele piirialale kolinud soome keelt kõnelevatest inimestest. Ta lausus, et peab täiesti võimalikuks Soome päritolu inimkaubitsejate tegutsemist Valgevene - Poola piiril.

Haavisto lükkas ümber kuuldused, nagu oleks Soome Valgevenest Euroopa Liitu suunduvate migrantide üks sihtriike.

Soome välisminister märkis, et praegune rändevoog erineb oluliselt 2015 aastast, mil massimigratsiooni taustaks oli Süüria sõda. «Ma saan aru, et need inimesed ei ole mobiliseeritud sõjakolletest. Nad on nii rikkad, et suudavad osta endale lennupileti ja reisi eest maksta.»