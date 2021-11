Diplomaat: Leedu ei kuula Hiina palveid Taiwani esinduse nime asjus

Taiwani esinduse nime all büroo avamine rikub ühe Hiina põhimõtet, millest Leedu on Pekingiga diplomaatilisi suhteid luues kohustunud kinni pidama, osutas Qu.

Qu lisas, et Hiina turgu ei suuda kompenseerida ükski teine riik, sest see on üks maailma suuremaid.

«Esimene ja täitsaim samm on nimemuutus. See on väga tähtis. Büroo tuleb nimetada Taipei bürooks. See oleks vastuvõetav.»