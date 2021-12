INTERVJUU ⟩ Juhan Parts: miljardid eurod ELi abi pole Ukrainas soovitud tulemusi toonud

Ei ole õige küsida, kuhu see kadus. Me räägime tulemuslikkusest. Kas need eesmärgid, mis on püstitatud, saavutati või mitte? Selles suhtes on see järeldus ärritav. Eesmärk ei ole ju mitte midagi vähemat – ja selle on ka Euroopa Liit ise eesmärgiks püstitanud, mitte ainult Ukraina – kui see, et Ukraina oleks Euroopa väärtustel põhinev õigusriiklik ruum. On olnud väga palju initsiatiive. Seega, me ei saa rääkida siin mingist kadumisest, et keegi viis raha kuskile ära, vaid järeldus on, et tegelikud tulemused reaalses elus ei ole sellised, nagu eesmärgiks seati. Me räägime ikkagi toimivast õigusriigist või püüdlemisest selle poole.