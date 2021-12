«Selles tulenevalt ootab kuningriigi saatkond tema viivitamatut vabastamist,» teatas Saudi Araabia saatkond tänases avalduses. Saudide sõnul on Al-Otaibi tavaline perekonnanimi ning õige süüdlane on nende sõnul juba Saudi Araabias trellide taga.

Reutersiga rääkinud allikad Prantsusmaa justiitssüsteemis ja politseis kinnitasid, et nende teatel on tegu Al-Otaibiga, kes on endine kuningliku kaardiväe liige ning, kes on nii USA kui ka Suurbritannia sanktsioonide nimekirjas kahtlustatavana Khashoggi tapmises.