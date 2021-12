Leedu mitmekordistas oma maksed päritoluriiki naasvatele migrantidele

«Rändajate tagasisaatmine nende päritoluriiki on keeruline ja pikk protsess. Ühe migrandi ülalpidamine maksab Leedule 11 000 eurot aastas ja see on riigile väga suureks koormaks. Otsime võimalusi julgustada inimesi vabatahtlikult tagasi pöörduma ja loodame, et suuremad väljamaksed suurendavad ka tagasipöördujate arvu,» lausus eile siseminister Agnė Bilotaitė.