Maidstone’ist pärit Alice Columbo võttis pika teekonna ette oma sõnul selleks, et kaitsta oma kõige hinnalisemat vara. Kuna Columbo tütar on Itaalia kodanik, on tal õigus ka Itaalias saada 9-aastasena koroonavaktsiini – õigus, mida tal Inglismaal praegu ei ole.