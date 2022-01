KAS VÄRVILISE REVOLUTSIOONI OHT? ⟩ Kasahstani mõjukas ärimees kritiseeris Venemaalt abi palumist

«President Tokajev pöördus KJLO riikide poole sõjalise abipalvega. Ma arvan, et see on suur poliitiline viga! Nüüd lisanduvad rahutuste emotsionaalsele tulele ka vene- ja venevastased tunded. Siin on automaatselt kaasatud ka Ukraina ja Valgevene rahvuslased. See olukord muutub juhitamatuks,» ütles Seissembajev Kõrgõstani uudisteagentuurile K-News.