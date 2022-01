ÜLEVAADE ⟩ Kasahstani protestide kattevarjus sündis võimuvangerdus

Eelmisel nädalal kütusehindade tõusu tõttu alanud meeleavaldustes hukkus ametlikel andmetel 164 inimest, ligi 6000 on võetud vahi alla. Kõige rohkem ohvreid, 103, on riigi suurimas linnas Almatõs, kus puhkes ka kõige teravam vägivald.

President Kasõm-Žomart Tokajevi kantselei sõnul on kinnipeetute seas märkimisväärne arv välisriikide kodanikke. Tegu on sama väitega, mille president esitas protestide haripunktis – et rahutused on välisvõimude õhutatud – ning mille alusel paluti appi tulla Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (KJLO) rahuvalvejõududel.