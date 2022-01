Blinken manitses Kasahstani meeleavaldajaid mitte maha laskma

«Ma olen sellele kategooriliselt vastu. Hoiatuseta maha laskmise käsk, kuivõrd see eksisteerib, on vale ja sellest tuleks loobuda,» ütles Blinken ABC jutusaates «This Week».

«Meil on tõsine mure Kasahstanis kehtestatud eriolukorra pärast,» ütles ta, lisades, et vestles neljapäeval välisminister Muhtar Tileuberdiga.

«Me ootame Kasahstani valitsuselt, et meeleavaldajate õigustest peetaks lugu ja vägivallast taandutaks.»

Kasahstanis kütusehinna tõusule järgnenud rahutustes on hukkunud üle 160 inimese. Vahistatud on umbes 5800 inimest, edastas pühapäeval kohalik meedia.

Varasemalt olid võimud teatanud, et hukkunud on 26 "relvastatud kurjategijat" ja 16 julgeolekutöötajat.

President Kassõm-Džomart Tokajev ütles reedel telepöördumises, et riigis möllavad kohalikud ja välismaised terroristid.

Blinkeni sõnul on Washington mures, miks Tokajev tundis, et ta peab rahutuste vaigistamiseks KJLO poole pöörduma.

«Me küsime selle kohta selgitust,» ütles ta usutluses CNN-ile. «Nüüd on oluline aga see, et kõige sellega tegeletaks rahumeelsel viisil, pidades lugu kõigi nende õigustest, kes oma häält kuuldavaks püüavad teha.»