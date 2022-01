Ühendriigid eeldasid, et detsembris ja jaanuari alguses jõuavad Ukraina piiri lähistele veel täiendavad Vene väed, suurendades sealset kontingenti 175 000 sõdurile. Seda pole aga juhtunud.

New York Timesiga rääkinud, kuid anonüümsust palunud USA tippametnike sõnul on venelased vägesid tugevdama asunud ründe- ja transpordihelikopterite ning hävitajatega, andes Moskvale tähtsa strateegilise eelise, juhuks kui nad Ukrainasse tungida otsustavad. Samuti on piirkonda saadetud logistikale spetsialiseerunud väeosi.