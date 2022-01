EL-i sisevolinik Leedus: migrantide piirilt tõrjumine on ebaseaduslik

«Tõrjumine on selgelt ebaseaduslik. Inimestel on õigus asüüli taotleda,» ütles Johansson Leedus, mida inimõigusrühmitused on taolise praktika eest kritiseerinud.

Piirkonna valitsused on taktikat õigustanud, öeldes, et see on ainus viis Valgevene korraldatud rändelaine peatamiseks.