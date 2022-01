Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa ja Ukraina peavad Pariisis kõnelusi

Venemaad esindab nõndanimetatud Normandia formaadi kõnelustel asepeaminister Dmitri Kozak ning Ukrainat presidendi nõunik Andri Jermak. Samuti on kohal Emmanuel Macroni ja Olaf Scholzi diplomaatilised esindajad.

Venemaa on toonud enam kui 100 000 sõdurit oma naaberriigi piirile ja viib läbi või valmistab ette õppusi Valgevenes ja Krimmi poolsaarel. Lääneriigid on ähvardanud Venemaad suurte majandussanktsioonidega, juhul kui see tungib Ukrainasse.