Saksamaal tahetakse väidetavale koonduslaagri valvurile vangistust

Prokurör Cyrill Klement ütles, et kohtualune nõustus «ohvrite dehumaniseerimisega», vahendas uudisteagentuur dpa.

Josef S.-i üle on peetud alates oktoobrist kohut Neuruppinis, istungid on toimunud Brandenburgis.

Ta on kohtus väitnud, et ei tea Sachsenhauseni laagrist midagi, ehkki süüdistajad on esitanud dokumendid, kus figureerib tema nime ning sünniaja ja sünnikohaga SS-i valvur.