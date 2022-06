Kariņš kutsus tugevdama NATO idatiiba

Peaministri pressisekretär Sandris Sabajevs ütles BNS-ile, et Kariņš rääkis kohtumisel veel kord vajadusest tugevdada NATO idatiiba, kaitse- ja heidutusvõimet, võttes arvesse julgeolekuolukorra põhimõttelisi muutusi seoses Venemaa sõjategevusega Ukraina vastu.

«Selleks, et saaksime tegelikult kaitsta iga sentimeetrit NATO ala, on vaja tugevdada alliansi idatiiba Läänemerest Musta mereni, andes sellele lisajõude: sõdureid, relvi ja sõjatehnikat,» ütles Kariņš, märkides, et NATO väe kohalolu Balti riikides tuleks suurendada igas riigis brigaadi tasemele.