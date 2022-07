Zelenskõi: Venemaa terroritaktika ei tohi muutuda üleilmseks normiks

«Sada päeva, mis on möödunud minu pöördumisest teie (Korea) parlamendi poole, on näidanud täielikult Venemaa taktikat. Selle iga üksikasja. See on terror,» ütles ta.

Zelenskõi meenutas, et «Vene armee korraldab oma pealetungi selliselt, et tema suurtükid ja raketiheitjad tabaksid linnade tavalisi elamurajoone.»

«Teine punkt on raketiterror. Täna hommikul 2960 raketti – täpselt nii palju rakette jõudis Venemaa meie linnade pihta välja lasta. Ja rakettide peamiseks sihtmärgiks on tsiviilobjektid,» ütles ta.

«Kolmas punkt on küüditamine. Kujutage ette seda numbrit – kaks miljonit inimest. Nii palju meie inimesi on juba Venemaale viidud. Mitusada tuhat last, keda üritatakse Venemaa kaugematesse piirkondadesse toimetada, et neil oleks võimalikult raske koju, kodumaale naasta,» ütles president.

Ta nimetas taktika üheks elemendiks ka majanduslikku vapustust.

«Vaadake vaid ühte näidet – sündmusi Sri Lankal. Toidu- ja kütusehindade vapustav tõus tõi kaasa sotsiaalse plahvatuse. Praegu ei tea keegi, millega see lõpeb. Kuid te kõik teate, et samasugused plahvatused on võimalikud ka teistes riikides, mida mõjutavad toidu- ja energiakriis,» ütles Zelenskõi.

Tema sõnul on Venemaa taktika viies punkt kihutustöö.

«Võib-olla pole ükski teine ​​riik maailmas kulutanud nii palju raha valeteabe, vandenõuteooriate, ebateaduslike väljamõeldiste, sealhulgas vaktsiinide kohta, tahtlikule levitamisele, nagu seda teeb Venemaa,» ütles ta.