Borrell: ELi relvalaod hakkavad tühjaks saama

«Enamiku liikmesriikide relvavarud on, ma ei ütleks just, et ammendunud, aga suures osas otsakorral, sest me oleme andnud ukrainlastele kõvasti võimekust,» ütles Borrell Euroopa Parlamendi debatis.

«Need tuleb uuesti täita. Parim viis seda teha on üheskoos. See tuleb odavam.»

ELi kaitseministrid arutasid möödunud nädalal Tšehhis Ukraina relvastamist ja sõdurite väljaõpet.

Borrell hoiatas täna, et kui liikmesriigid sõjalist võimsust endisel moel suurendavad, on tulemuseks suur raiskamine, sest nii ei ole võimalik vältida dubleerimist, mida on väga palju, ega täita lünki.

Ta väljendas kahtetsust, et Ukraina sõjaväelasi ei hakatud ELis välja õpetama juba aasta eest, enne kui Venemaa veebruaris väed Ukrainasse saatis, ehkki mitu liikmesriiki seda soovitas.

«Kahjuks me ei teinud seda ja täna me kahetseme. Me kahetseme, et ei täitnud mullu augustis seda palvet,» tunnistas ta.