Tšehhis algas EL-i rahadega seotud kohtuprotsess Babiši üle

Märtsis esitatud süüdistuste kohaselt aitas Babiš aastal 2007 eemaldada oma Kurepesa farm talle kuuluvast toiduainete, kemikaalide ja meediaga tegelevast valdusfirmast Agrofert, et seeläbi vastata Euroopa Liidu toetusele väikefirmadele suurusjärgus kaks miljonit eurot.

Aastatel 2017-2021 peaminister olnud Babiš on rikkumisi eitanud ja nimetanud kohtuprotsessi poliitiliseks. Tema sõnul on see seotud tuleva aasta presidendivalimistega, kus ta ilmselt kandideerib.