ÜLEVAADE ⟩ Iraani hidžaabiprotestid õõnestavad režiimi

Iraani moraalipolitsei vahistas Amini hidžaabi ebakorrektse kandmise pärast. Pärast naise surma tormasid tuhanded inimesed üle riigi tänavatele, et protestida islamiriigi režiimi vastu. Tuhanded Iraani naised on protesti märgiks hidžaabe põlema süüdanud, samuti lõikavad paljud naised rahvahulkade ees demonstratiivselt oma paljastatud juuksed lühikeseks.

Peamiselt nõuavad meeleavaldajad, et tühistataks karmid usuga seotud reeglid, mis reguleerivad inimeste riietumist, suhtlemist kodudes ning seda, mida nad joovad ja söövad. Isegi mõned konservatiivid on protestiüleskutsele järgnenud, väites, et reeglite rikkumise kriminaliseerimine ja nende jõuga kehtestamine on andnud tagasilöögi ja õhutanud pahameelt religiooni vastu, kirjutab The New York Times.