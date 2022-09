Inimõigusrühmitus: Iraani meeleavaldustel on hukkunud 75 inimest

Üksteist päeva kestnud protestilaine on viimase pea kolme aasta suurim. Rahvas on tänavaile tulnud iga päev alates Amini surmast 16. septembril, paar päeva pärast tema vahistamist riietumisnormide väidetava rikkumise eest.

Teheranis on demonstrandid hõikunud «surm diktaatorile» ja kutsunud tegema lõppu kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei üle kolmekümne aasta kestnud võimule.

IHR-i teatel on protesti mahasurumises hukkunud vähemalt 76 inimest. Võimud on kehtestanud ulatuslikke piiranguid internetile, blokeeritud on Instagram ja Whatsapp.