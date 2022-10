Mõni Lätis elav Vene kodanik on saanud mobilisatsioonikutse

Volgogradi oblastis väljaõppel olev mobiliseeritu. Foto on illustratiivne.

Mõni Lätis elav Venemaa kodanik on andnud Läti julgeolekuteenistusele teada, et talle on saadetud Vene sõjaväkke mobiliseerimise kutse, teatas täna julgeolekuteenistus LETA-le.