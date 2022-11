Biden soovib parandada suhtlust Hiinaga

«Meie otsusekindlus on ehitada kahe riigi suhetele ja suhtlusele vastutustundlik alus,» edastati teadaandes.

«Teeme seda kõike tagamaks, et suuriigid ei satuks omavahelises konkurentsis konflikti,» lisati avalduses.

Biden saabus pühapäeval Bali saarele, et osaleda tööstusriikide ühenduse G20 tippkohtumisel.

Biden loodab eelseisval kohtumisel Hiina liidri Xi Jinpingiga selgitada välja need valdkonnad, kus oleks võimalik koostööd teha, ütles pühapäeval Valge Maja julgeolekunõunik.

Jake Sullivan ütles Air Force One'i pardal ajakirjanikele, et Biden loodan kohtumiselt välja tulla «nende valdkondadega, kus kaks riiki ja kaks presidenti ja nende meeskonnad saaksid sisulistel teemadel koostööd teha».

Biden ise ütles pühapäeval, et demokraatide ootamatu edu vahevalimistel annab talle tugevama positsiooni olulistel kõnelustel Hiina liidriga.

«Tunne on hea, ootan järgmist paari aastat. Tean, et minu positsioon on tugevnenud. Mina tunnen Xi Jinpingi ja tema tunneb mind,» sõnas Biden.