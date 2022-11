Allikas: CIA peadirektor kohtub oma Vene ametivennaga Türgis

Anonüümseks jäänud ametnik märkis, et Burns ja Vene välisluureteenistuse SVR ning Vene ajalooseltsi juht Sergei Narõškin ei aruta Ukraina sõja lahendusi.

Burns tõstatab teemana ilmselt ka Põhja-Ameerika naiste korvpalliliiga WNBA klubi Phoenix Mercury tähtmängija Brittney Grineri ja Michigani osariigist pärit autoettevõtte turvaülema Paul Whelani kinnihoidmise teema. Tegemist on kahe ameeriklasega, kelle vabastamist USA presidendi Joe Bideni administratsioon Moskvalt nõuab.

Ametnik lisas, et USA pool teavitas Burnsi külaskäigust Türgisse eelnevalt Ukraina ametnikke.

Griner (31) vahistati Moskva lennujaamas veebruaris, vahetult enne Venemaa sissetungi Ukrainasse, kuna tal oli kaasas väike kogus kanepiõli.

Naiskorvpallur, kes käis oma koduklubi hooajavälisel perioodil Venemaal Jekaterinburgi naiskonnas mängimas, sai süüdistuse narkosmugeldamises ja talle mõisteti augusti algul üheksa aastat vangistust.

USA endine merejalaväelane Whelan (52) vahistati 2018. aasta detsembris ja Venemaa julgeolekuteenistused süüdistasid teda spioneerimises.

Ta peeti kinni külaskäigul Moskvasse, et osaleda pulmas, kui ta oli võtnud tuttavalt mälupulga, arvates, et see sisaldab puhkusefotosid. Ta ise ei vaadanud sellel olevat sisu, kuid tema advokaadi sõnul sisaldas see «riigisaladusi».

Endine autoosade ettevõtte turvaametnik, kellel on ka Suurbritannia, Kanada ja Iiri pass, mõisteti 2020. aasta juunis spionaažis süüdistatuna 16 aastaks vangi.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et ta ei saa ei kinnitada ega ümber lükata teateid võimalikest USA-Venemaa kõnelustest Türgis.

Kaks Türgi ametnikku ütles, et neil puudub teave kohtumise kohta USA ja Venemaa delegatsioonide vahel.

Türgi välisministeeriumi pressiesindaja ei olnud kommentaariks esialgu saadaval.

Biden ütles oktoobris, et tuumarelva-viimsepäeva oht on kõrgeim alates 1962. aasta Kuuba raketikriisist, kuna Vene ametnikud hüpitavad oma sõnavõttudes ideed taktikalise tuumarelva kasutamisest, milleni on viinud neid otsustavad tagasilöögid oma pea üheksa kuud kestnud agressioonisõjas Kiievi vastu.