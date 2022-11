Ukraina saatkonna töötaja Madridis sai postisaadetise plahvatuses viga

Riigipolitsei algatas juurdluse, millega on seotud ka kriminalistika politsei,» ütles allikas ilma üksikasju lisamata. Riigipolitseile anti umbes kell 13.00 teada plahvatusest Ukraina saatkonnas Madridis. See juhtus, kui üks saatkonna töötaja käitles kirja.

«Paki sees oli kast, nii et komandandil tekkis kahtlus, ja ta läks ise – nii, et kedagi juures ei olnud – selle «postiga» enne avamist välja õue. Ja kohe, kui ta selle avas, kuulis, et midagi klõpsas seal, viskas selle kohe eemale ja alles siis kuulis plahvatust,» rääkis Pogoreltsev ja lisas, et vigastada said komandandi käed.