RAINER SAKS ⟩ 4 Ukraina ja Venemaa sõja stsenaariumit

On väga tähtis, millise impulsi annab see sõda rahvusvahelistele trendidele 21. sajandil. Ühtpidi on küsimuse all rahvusvaheliste suhete põhimõtted: kas rahvusvaheliselt tunnustatud riikide suveräänsus ja piiride puutumatus on tagatud või hakkab täiel määral domineerima jõupoliitika.