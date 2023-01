Siseminister: Läti on valmis Vene väejooksikute tulvaks

Läti-Valgevene piiril on seda plaani juba teatud määral katsetatud. Lätil on kogunenud päris palju kogemusi ning valgevenelaste korraldatud «koolitus» tuli Läti talituste asjatundmisele kasuks, ütles minister.

Venemaaga piirneval Läti alal on hetkel selgitamisel vaid üksikud vahejuhtumid, kuid need on kontrolli all.

«Sama ei saa aga öelda Valgevene piiri kohta. Väga harva on hommikuid, mil ebaseaduslike piiriületuskatsete ettekande veerus on null. Ei saa öelda ka, et Venemaa ei ole sellega seotud, sest praegu näeme, kuidas piiriületust üritavad inimesed lendavad Moskvast Minskisse ja siis viiakse nad edasi piiri äärde,» rääkis Kučinskis.