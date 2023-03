Politsei toimetas Thunbergi ära protestiaktsioonilt Norra tuulepargi vastu

Tuulikud töötavad Fosenis hoolimata sellest, et Norra ülemkohus otsustas 2021. aasta oktoobris, et nende püstitamine rikub piirkonda sajandeid põhjapõtrade karjatamiseks kasutanud saamide õigusi.

«See võitlus on tähtis, sest küsimus on inimõiguste rikkumises,» ütles ta telekanalile TV2.

Norra kõrgeim kohus otsustas, et 151 tuuleturbiini ehitus- ja käitamisluba on kehtetu. Kohus ei pakkunud aga välja, mida tuleks teha juba töötavate tuulikutega.

Norra võimud on seni hoidunud midagi tegemast ja on tellinud täiendavad hinnangud, lootes, et need pakuvad välja, kuidas turbiinid ja saamid saaksid koos eksisteerida.