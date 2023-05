Kreml: Venemaa tühistas viisarežiimi ja lennukeelu Gruusiale

Kahel riigil on keerukas ajalugu ning Gruusia endist presidenti Mihheil Saakašvilit peetakse Moskva üheks kibedamaks vastaseks.

Praeguseid Gruusia võime on opositsioon viimastel aastatel süüdistanud Kremliga tihedate sidemete loomises.

Gruusia võimupartei rõhutab, et on pühendunud Gruusia pürgimisele Euroopa Liidu ja NATO liikmeks, mis on kantud ka Gruusia põhiseadusesse. Neid samme toetab ka küsitluste järgi 80 protsenti Gruusia elanikest.