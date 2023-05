ÕHUST JA ARMASTUSEST ⟩ Veerand Läti õpetajatest plaanib ametist lahkuda

2021. aastal nägi end viie aasta pärast õpetaja ametis 56 protsenti vastanutest. Aastal 2022 oli see näitaja vaid 40.

Uuringus tuuakse esile ka mitmeid õpetajatele uusi väljakutseid, mis näitab, et üheainsa teguri, näiteks töötasu, kohandamine ei tooks kaasa olulisi muutusi.

Õpetajad soovivad olla rahaliselt võrdväärsed suure osa kõrgelt kvalifitseeritud erasektori töötajatega ning kolmandik (29 protsenti) vastanutest ütles, et nende palk peaks olema vahemikus 1600-1800 eurot.

Võrreldes eelmise perioodiga kasvas vähe motiveeritud õpetajate arv 15 protsendi võrra. Lisaks väidab suur osa (70 protsenti) vastanutest, et praegune koormus on liiga suur, et teha tööd kvaliteetselt.

Kaks korda on vähenenud nende õpetajate arv, kes arvavad, et kutseala prestiiž ühiskonnas on viimase viie aasta jooksul tõusnud. Kui 2021. aasta uuringus nõustus selle väitega 11 protsenti küsitletud õpetajatest, siis 2022. aasta uuringus on neid vaid 5 protsenti.

Aasta jooksul on nende õpetajate arv, kes kahtlevad sageli või alati oma vastupidavuses, kasvanud 25 protsendilt 38-le.

18-le protsendile vastanutest on suurima mõjuga õpilaste suhtumisega õppimisse, 10 protsenti ütles, et neid mõjutab vanemate suhtumine.

Üheks olulisemaks põhjuseks, miks õpetajad ei ole motiveeritud töötama, on õppevahendite vähesus (41 protsenti vastanutest), lisaks madal palk (39 protsenti) ja ülekoormus (33 protsenti).

Kui 2021. aastal märkis umbes 60 protsenti õpetajatest, et neil ei ole piisavalt aega, et teha tööd soovitud kvaliteediga, siis viimaste uuringuandmete kohaselt on see arv veidi vähenenud - nüüd on see 55 protsenti küsitletud õpetajatest.

Uuringu andmed näitavad, et nende õpetajate arv, kes on kindlad, et nad lahkuvad ametist viie aasta pärast, on kasvanud eelmise uuringuperioodi 16 protsendilt 28-le.

Samuti on 9 protsendi võrra suurenenud nende õpetajate arv, kes on viimase aasta jooksul väga sageli või sageli otsinud töövõimalusi väljaspool haridusvaldkonda.