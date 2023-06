INTERVJUU ⟩ Julgeolekuekspert: Soome NATOsse kuulumine hajutab Venemaa sõjalist fookust

Mõned arengud on väga naljakad. Näiteks on üleval küsimus NATO baasidest Soomes. Seda pole veel otsustatud poliitiliselt kõige kõrgemal tasemel, nii et pole ametlikku plaanigi, et Soome taotleb või hakkab tegema lobitööd NATO baasi saamiseks.

Kuid juba paar nädalat pärast NATOga liitumist otsustasid Lääne-Soomes asuva 15 000 elanikuga väikelinna Kauhava võimud, et nemad tahavad võõrustada NATO baasi. Nad langetasid juba otsuse ja andsid ka valitsusele teada, et kui Soome läheb seda teed, on nemad valmis. Oli teisigi linnu, kes kaalusid seda ja andsid mõista, et nemadki tahaks baasi võõrustada. Nii et tundub, et Soome linnad võtavad järjekorda, et saada NATO baasi. Mis on omamoodi kummaline, sest nad lähevad asjaga edasi, ilma et oleks otsustki langetatud.