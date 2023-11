ÜLEVAADE ⟩ Esimesed haavatud ja välisriikide kodanikud pääsesid Gazast

Eile hommikul valitses Gaza sektori lõunatipus Rafah’ piiripunkti juures kaootiline olukord. Umbes 500 inimest oli kogunenud väravate ette lootuses, et pääsevad pika ootamise järel lõpuks Iisraeli sõjaväe raskete rünnakute alla jäänud Gaza sektorist, kuid täpset teavet evakuatsiooni kulgemise kohta ei olnud kellelgi.

«Mul on Taani kodakondsus. Me lahkusime Gazast kümme aastat tagasi, aga tuleme aeg-ajalt siia, et oma perekonda ja lähedasi külastada. Sel korral kavatsesime Gazasse pikemaks jääda, aga siis algas sõda,» lausus Rafah’ piiripunkti ääres ootav 25-aastane Muna väljaandele Al-Jazeera.