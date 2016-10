Poola parlament lükkas täieliku abordikeelu tagasi

450-liikmelise alamkoja parempoolsete ja liberaalide ühendatud jõududega kukutati vastuolusid tekitanud eelnõu läbi häältega 352-58, 18 saadikut jäi erapooletuks.

Parlamendikomisjonis arutlusel olnud ettepanek muudaks abordi ebaseaduslikuks kõigil juhtudel. Aborti taotlevaid või protseduuri läbi viivaid arste ähvardab kuni viie aasta pikkune vangistus.

Ettepanek läks parlamenti arutlusele pärast seda, kui kogus 450 000 allkirja.

Juba 1993. aastal jõustunud Poola abordiseadus on üks rangemaid kogu Euroopas. Selle alusel on abort lubatud vaid juhtudel, kui ema elu on ohus, kui loode on parandamatult kahjustunud või rasestuti vägistamise või verepilastuse tagajärjel.

Täieliku abordikeelu ettepanek ei leidnud Poola üldsuses toetust ning otsustavalt astusid selle vastu naised, kes protestisid esmaspäeval plaani vastu ülemaalise streigiga.

Esialgu toetasid täielikku abordikeeldu paljud konservatiivse võimuerakonna Seadus ja Õiglus liikmed. Kahe nädala eest toetas parlamendi enamus ettepanekut eelnõu kaaluda ja saatis selle põhjalikumaks vaagimiseks edasi parlamendikomisjoni.

Ühiskondliku surve tõttu loobus eelnõu toetamast ka Seaduse ja Õigluse partei.