Lavrov võrdles rünnakut Mosulile Venemaa tegevusega Süürias

Venemaa välisminister Sergei Lavrov lausus täna, et Ameerika Ühendriikide toetus Iraagi püüdlustele vabastada Mosuli linn niinimetatud Islamiriigi (ISIS) terroristidest on samaväärne Moskva toetusega Süüria valitsuse pealetungile Aleppo linna ülestõusnute kontrolli all oleva idaosa hõivamiseks.