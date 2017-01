USAs kogub hoogu kitsejooga

«Kitsed on suurepärased joogakaaslased. Seetõttu pole see vaid looduse ja loomade ühendamine, sinna lisandub ka jooga ning nad töötavad koos suurepäraselt,» kiitis kitsejooga autor Lainey Morse, kelle farmis tunde peetakse. Morse’i kitsedel on jooga harrastajatele vaba ligipääs ning huvilisi saabub kohale teistestki osariikidest.